سیاسة

المحكمة الإتحادية تقضي بعدم جواز تفويض الصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور

author_image سوار أحمد
العراق المحكمة الإتحادية الدستور العراقي العراق

أربيل (كوردستان24)- قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم جواز تفويض الصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور.

وذكر بيان للمحكمة، أن "المحكمة قضت بوجوب أن يكون النص القانوني الذي يجيز التفويض متمتعاً بالمرتبة القانونية نفسها التي يتمتع بها النص المقرر للاختصاص أو أعلى منه في المرتبة القانونية".

وأضاف أن "المحكمة قضت بموجب الحكم الصادر عنها بالعدد (235/اتحادية/2022) بعدم صحة الأمر الديواني المرقم (469) لسنة 2022 من الناحية الشكلية، لصدوره بتوقيع رئيس الدائرة القانونية وعن الأمين العام لمجلس الوزراء دون وجود نص قانوني يتضمن جواز تفويض الصلاحية أو التوقيع لرئيس الدائرة القانونية".

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