سعدي بيره‌ : علی الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني العمل معًا لحل القضايا بين الجانبين

أربیل (كوردستان 24 ) - دعا عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ، الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى العمل معًا لحل القضايا بين الجانبين من خلال الحوار.

وقال سعدي أحمد بيرة ، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ، الیوم الثلاثاء ، إن السبيل الوحيد للمضي قدما هو أن يعمل الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني معا ، لمناقشة الأمور السياسية والاقتصادية.

وفيما يخص الاتفاق بين أربيل وبغداد حول تصدير النفط من كوردستان أضاف بيرة :" كل ما هو في مصلحة الشعب هو نصر، وكل ما هو في مصلحة شعبنا أيضا هو نصر. وتابع عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني إن إنخفاض اسعار النفط والغاز والبنزين والرواتب المرتفعة للمواطنين انتصار.

هذا وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وصل إلى بغداد يوم الثلاثاء 4 نيسان 2023 ، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتم الاتفاق على استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان عن طريق شركة سومو.