اقتصاد

محافظ أربيل يوجّه بإنزال أشد العقوبات بحق كل من يرفع أسعار المواد الغذائية

author_image سوار أحمد
کوردستان أوميد خوشناو الاسعار شهر رمضان اربيل

أربيل (كوردستان24)- وجّه محافظ أربيل أوميد خوشناو اليوم الثلاثاء 11 نيسان ابريل 2023، بإنزال أشد العقوبات بحق كل من يرفع أسعار المواد الغذائية.

وعقد أوميد خوشناو اليوم اجتماعا مع لجنة مراقبة الأسعار، حيث وجه اللجنة في الاجتماع، بإنزال اشد العقوبات والإجراءات الصارمة، بحق من يرفع سعر المواد الغذائية والتموينية والسلع للمواطنين.

وقال خوشناو "مثلما يقوم التجار وأصحاب الشركات والمحال التجارية بزيادة أسعار السلع والاحتياجات للمواطنين بشكل سريع، يجب أن يقوموا بخفض الأسعار مع انخفاض سعر الدولار".

ووجّه محافظ أربيل لجنة مراقبة الأسواق بمواصلة مراقبة السوق خلال الأيام الباقية من شهر رمضان وخلال أيام عيد الفطر، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع جميع الأفراد والجهات التي ترفع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات للمواطنين.

وأضاف في اللقاء "لا تسمحوا لأحد برفع الأسعار على المواطنين، خصوصا ونحن نقترب من أيام عيد الفطر المبارك، وحيث يقوم بعض التجار باستغلال هذه المناسبات لرفع الأسعار".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف