محافظ أربيل يوجّه بإنزال أشد العقوبات بحق كل من يرفع أسعار المواد الغذائية

أربيل (كوردستان24)- وجّه محافظ أربيل أوميد خوشناو اليوم الثلاثاء 11 نيسان ابريل 2023، بإنزال أشد العقوبات بحق كل من يرفع أسعار المواد الغذائية.

وعقد أوميد خوشناو اليوم اجتماعا مع لجنة مراقبة الأسعار، حيث وجه اللجنة في الاجتماع، بإنزال اشد العقوبات والإجراءات الصارمة، بحق من يرفع سعر المواد الغذائية والتموينية والسلع للمواطنين.

وقال خوشناو "مثلما يقوم التجار وأصحاب الشركات والمحال التجارية بزيادة أسعار السلع والاحتياجات للمواطنين بشكل سريع، يجب أن يقوموا بخفض الأسعار مع انخفاض سعر الدولار".

ووجّه محافظ أربيل لجنة مراقبة الأسواق بمواصلة مراقبة السوق خلال الأيام الباقية من شهر رمضان وخلال أيام عيد الفطر، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع جميع الأفراد والجهات التي ترفع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات للمواطنين.

وأضاف في اللقاء "لا تسمحوا لأحد برفع الأسعار على المواطنين، خصوصا ونحن نقترب من أيام عيد الفطر المبارك، وحيث يقوم بعض التجار باستغلال هذه المناسبات لرفع الأسعار".