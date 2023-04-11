سیاسة

بالصور .. انحسار مياه سد الموصل يكشف مواقع أثرية مطمورة منذ سنوات

"بعد بناء سد الموصل تعرضت أكثر من ١٢٠ موقع أثري غمرته المياه "
author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - كشف مدير دائرة الآثار والتراث في محافظة دهوك بيكس بريفكاني، اليوم الثلاثاء، عن بدأ مرحلة جديدة للتنقيب عن الآثار على أطراف سد موصل مطمورة منذ سنوات.
وقال بريفكاني في بيان تابعته كوردستان 24، إنه "بعد بناء سد الموصل تعرضت أكثر من ١٢٠ موقع أثري غمرته المياه".
 وأضاف، انه "وبعد انخفاض مستوى المياه في سد الموصل ظهرت عدد من المواقع الأثرية بينها 63 تم توثيقها والاحتفاظ بها".
وأشار الى ان "مرحلة التنقيب تأتي بتنسيق وتعاون من قبل جامعة باليرمو الإيطالية بهدف إنقاذ وتوثيق تلك الأماكن الأثرية الموجودة محيط سد موصل".
يذكر أن سد الموصل، يبعد حوالي 50 كم شمال مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) على مجرى نهر دجلة، وقد افتتح عام 1986، ويبلغ طوله 3.2 كيلومترا وارتفاعه 131 مترا، ويعتبر أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط ويقع بالقرب من أسكي موصل.

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