سیاسة

حكومة إقليم كوردستان تحذر من موجة هطول أمطار غزيرة

متنبئ جوي: "هطول الأمطار سيشمل جميع المحافظات "
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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - بدأت الحالة المطرية تأثيرها في البلاد التي حذرت منها الأنواء الجوية ومتنبؤو الطقس قبل أيام.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء إقليم كوردستان، حيث حذرت حكومة إقليم كوردستان من موجة هطول أمطار غزيرة في إقليم كوردستان ، قائلة إن هناك احتمالية لحدوث سيول ،وتم اتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع أي وضع طارئ .

وقالت وزارة النقل في حكومة إقليم كوردستان في بيان إنها تتوقع موجة من الأمطار المعتدلة والغزيرة في مناطق متفرقة من البحر الأبيض المتوسط ​​وسيستمر التأثير حتى الجمعة.

كما شهدت بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من العاصمة.   
وقال مراسل كوردستان 24 ، إن، العديد من مناطق العاصمة بغداد شهدت امطارا متفاوتة الشدّة مصحوبة بعاصفة رعدية.
وتوقع المتنبئ الجوي صادق عطية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ان موجة الامطار ستشمل جميع محافظات العراق.
وقال عطية في منشور عبر منصة "فيسبوك"، تابعته كوردستان 24 ، إن " هطول الأمطار الليلة سيشمل جميع المحافظات في العراق".
وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن توقعات الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما حددت موعد بدء الحالة المطرية وانتهائها.

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