سیاسة

النقل تخطط لشراء طائرات "VIP" خاصة لــ"المسؤولين العراقيين"

author_image دیار بکر
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - كشفت شبكة فلايت غلوبال المعنية بشؤون الطيران، اليوم الثلاثاء، عن مساعٍ من الحكومة العراقية لشراء طائرات خاصة بــ"رجال الاعمال" تضيفها الى اسطولها الجوي وتخصص لــ"نقل المسؤولين العراقيين"، بحسب وصفها. 

وبينت الشبكة  إن "وزارة النقل العراقية شكلت لجنة للتواصل مع الشركات المختصة بصناعة طائرات الرفاهية الخاصة للحصول على الطائرات المذكورة"، مؤكدة أن "اللجنة الان بطور المباحثات مع شركة "فالكون" التي تقوم بصناعة الطائرات الخاصة". 

فلايت غلوبال اكدت أيضا ان "اللجنة الحكومية العراقية تقوم الان بفحص طائرة فالكون موديل ايت اكس والتي يستخدمها المشاهير ورجال الاعمال للتنقل، بغرض شرائها واستخدامها لنقل المسؤولين العراقيين".

يشار الى ان الخطوط الجوية العراقية تقوم الان بتنفيذ خطة لتطوير اسطولها الجوي وتهدف بنهاية العام للحصول على 43 طائرة حديثة للنقل العام، بحسب وصف الشبكة.

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