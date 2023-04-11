وزارة التعليم تمنح رؤساء الجامعات صلاحية تعطيل الدوام بسبب الطقس في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- منحت وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، الصلاحية لرؤساء الجامعات بتعطيل الدوام الرسمي بسبب سوء الطقس.

‏وأفادت الوزارة في بيان، أنه "تقرّر منح صلاحية لرؤساء الجامعات الخاصة والحكومية بتعطيل الدوام الرسمي بسبب سوء الطقس في مناطقهم".

وأشارت الى ان "هذا القرار جاء استنادا إلى توقعات مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزال بشأن موجة الامطار التي ستتجتاح إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة وتتسبب في حدوث فيضانات". ‏

وأعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وقت سابق أن إقليم كوردستان سيواجه موجة امطار غزيرة خلال الأيام المقبلة مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.