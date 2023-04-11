سیاسة

جيفري بايت: أمريكا ترحب باتفاق أربيل وبغداد ونأمل أن يتم تصدير نفط كوردستان بأسرع وقت

author_image سوار أحمد
کوردستان الاتفاق النفطي أمريكا اربيل بغداد

أربيل (كوردستان24)- قال مساعد وزير الطاقة الأمريكي جيفري بايت اليوم الثلاثاء، ان حكومة بلاده – وعلى أعلى المستويات - ترحب بالاتفاق النفطي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال بايت ردا على سؤال لمراسل كوردستان 24، ان حكومة بلاده تأمل أن يتم تصدير نفط إقليم كوردستان بأسرع وقت.

وأضاف ان عددا من الشركات الامريكية تعمل في قطاع الطاقة في إقليم كوردستان.

وأكد المسؤول الأمريكي ان بلاده وعلى اعلى المستويات الحكومية، ترحب بالاتفاق النفطي الذي جرى إبرامه بين بغداد واربيل.

وتابع "سنعمل مع شركائنا في تركيا على تسريع البدء في تصدير نفط الإقليم".

وقبل نحو أسبوع وقع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع رئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، الاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط كوردستان.

ولاقى الاتفاق ترحيبا من قيادات الإقليم ومن الأمم المتحدة وبرلمان الإقليم ومن الحكومة الإتحادية.

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