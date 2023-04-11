راصد يحذر من أمطار غزيرة وصواعق ’مميتة’ وسيول بالعراق

أربيل (كوردستان 24 ) - حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، من غزارة الأمطار والصواعق المميتة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال عطية في تدوينة تابعتها كوردستان 24 (11 نيسان 2023)، "طبقا للتحديثات المسائية، فأنها تشير الى تحذيرات من غزارة الامطار على فترات خلال 24 ساعة المقبلة تشمل المدن التالية: (نينوى، دهوك، السليمانية، أربيل، كركوك، بغداد، بابل، كربلاء، ديالى، واسط، صلاح الدين، النجف، الديوانية، بادية الجنوب، والبصرة (مساء الأربعاء)".

كما توقع "نشاطا عالياً للرياح الجنوبية الشرقية نهار الاربعاء في مدن: واسط، ديالى، بغداد، وكركوك) ونشاط أقل في مدن الفرات الأوسط وميسان والبصرة".

ولفت الى "تشكل موجات من الغبار واردة، بسبب نشاط وتقلبات الرياح وكذلك الهواء الهابط من السحب الركامية نهار ومساء الاربعاء". وحث عطية على "تجنب السفر الليلة ويوم غد براً وبحراً، والحذر من صواعق البرق".

وحذر أيضاً "من شدة الأمطار في مدن، (السليمانية، اربيل، دهوك، كركوك، صلاح الدين، وديالى)، خلال ساعات مساء الاربعاء" منبها الى ان "السيول وفيضانات الشوارع واردة"