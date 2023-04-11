جوتيار عادل: غداً الأربعاء يوم دوام رسمي في كافة الدوائر والمؤسسات

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، اليوم الثلاثاء 11 نيسان 2023، استمرار العمل في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية يوم غد الأربعاء، نافياً تعطيل الدوام بسبب الأمطار الغزيرة.

وقال عادل في بيان "غداً الأربعاء الموافق 12 نيسان 2023، دوام رسمي في جميع مؤسسات إقليم كوردستان".

وأشار إلى اتخاذ الجهات ذات الصلة كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.

وتجتاح موجة من الأمطار الغزيرة إقليم كوردستان وبغداد وعدداً من المحافظات العراقية ومن المتوقع أن تستمر حتى مساء بعد غد الخميس.

وأعلنت في وقت سابق من اليوم، كل من وزارتي التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان، تخويل المديريات العامة للتربية إضافة إلى رؤساء الجامعات لإعلان تعطيل الدوام بسبب سوء الأحوال الجوية.