سیاسة

بغداد و13 محافظة عراقية تعطل الدوام اليوم الاربعاء

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - قررت العاصمة بغداد و 13 محافظة عراقية ، تعطيل الدوام اليوم الأربعاء، بذكرى وفاة الإمام علي بن أبي طالب.

والقرار شمل كل من: بغداد، كربلاء والمثنى والنجف وميسان وواسط وبابل والديوانية وذي قار والبصرة ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى.

ويحيي المسلمون الشيعة في العتبات المقدسة في العراق ذكرى وفاة الإمام علي الإمام الأول لديهم ورابع الخلفاء الراشدين لدى السنة، والذي قُتل في 21 رمضان من العام 40 هجرية داخل مسجد الكوفة أثناء أدائه فريضة صلاة الفجر على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم المرادي.

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