سیاسة

علماء يكتشفون: الأيام تطول والسبب ابتعاد "القمر"

"وفقا للنتائج، القمر يبتعد حاليا عن الأرض بمعدل 3.82 سم كل عام"
author_image دیار بکر
العالم

أربيل (كوردستان 24 ) - توصل علماء لاكتشاف "مثير"، مفاده بأن القمر يبتعد شيئا فشيئا عن كوكب الأرض، من ناحية المسافة، وهو ما يؤثر على "طول الأيام" على كوكبنا.

ولطالما تم افتراض أن القمر ظل على مسافة ثابتة من الأرض بسبب قوة الجاذبية، ولكن اليوم، وفقا لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، لم يعد العلماء يعتقدون أن هذه المسافة ثابتة فعلا.

ووجدت دراسة جديدة أجراها باحثون أن القمر كان أقرب بكثير إلى الأرض، قبل مئات الأعوام، كما اكتشفوا أنه كلما اقترب القمر من الأرض، كانت الأيام على الأرض أقصر.

في مرحلة ما، يعتقد العلماء أن يوما على الأرض قبل 1.4 مليار سنة، كانت مده 18 ساعة فقط، وهذا أقصر بكثير مقارنة بـ 24 ساعة التي اعتدنا عليها في القرن الحادي والعشرين.

 ويقول البروفيسور ستيفن مايرز، من جامعة ويسكونسن ماديسون: "كان أحد طموحاتنا هو استخدام علم الفلك لمعرفة الوقت في الماضي البعيد، لتطوير مقاييس زمنية جيولوجية قديمة جدا". 

وعمل البروفيسور مايرز، المؤلف المشارك للدراسة، مع فريقه لإلقاء نظرة على ماضي الأرض وإعادة إنشاء ما يعتقد أن النظام الشمسي كان يبدو عليه في السابق.

ووفقا للنتائج، نعلم أن القمر يبتعد حاليا عن الأرض بمعدل 3.82 سم كل عام، لذلك عندما ينجرف القمر بعيدا، من المقرر أن تطول الأيام على الأرض.

المصدر: سكاي نيوز 

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