أمن

إيطاليا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الهجرة غير الشرعية

author_image Kurdistan24 اربیل
قارب يحمل مهاجرين في البحر (وكالات)
قارب يحمل مهاجرين في البحر (وكالات)
العالم إيطاليا هجرة البحر المتوسط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، في خطوةٍ لتحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم.

وقالت وزارة البحر والحماية المدنية، إن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره خمسة ملايين يورو وستستمر ستة أشهر، بحسب رويترز.

مصدرٌ حكومي، قال إن الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم، ما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل.

وتعهدت الحكومة التي تولت السلطة في تشرين الأول بالحد من الهجرة الجماعية، لكن بيانات وزارة الداخلية تشير إلى وصول نحو 31 ألفاً و300 مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2023 حتى الآن ارتفاعاً من نحو سبعة آلاف و900 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقادت قوات خفر السواحل الاثنين الماضي، عمليات لإنقاذ قاربين يحملان 1200 شخص مع انضمام جمعيات العمل الخيري إلى جهود إنقاذ الأرواح.

وفي أعقاب غرق قارب قبالة منطقة كالابريا جنوبي البلاد أواخر شباط، حثت ميلوني الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهد لوقف الهجرة غير المشروعة في الوقت الذي شددت فيه عقوبات السجن لمهربي البشر.

 

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