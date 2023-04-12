سیاسة

مجلس وزراء كوردستان يناقش توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

كما يناقش الاجتماع "إبعاد اقليم كوردستان من المشاكل الاقليمية والخارجية في المنطقة"
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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) -  ترأس رئيس الوزراء  مسرور بارزاني اجتماعا لمجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء 12 نيسان .

وبحسب بيان حكومة اقليم كوردستان فان البند الاول من الاجتماع سيكون موضوع حماية المواطنين والمؤسسات الخدمية الحكومية من خلال إبعاد اقليم كوردستان من المشاكل الاقليمية والخارجية في المنطقة .

وسيخصص البند الثاني من الاجتماع لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل تحديد المشاكل والحلول.

وقال البيان ان موضوع سياسة حماية الطفل في كوردستان سيطرح في البند الثالث من الاجتماع

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