سیاسة

بعد قيود أمريكية.. إيران تعلن عن آليات جديدة لتحصيل مستحقاتها من العراق

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى آل اسحاق، أنه سيتم تحصيل المستحقات المترتبة على العراق، بآليات جديدة، وذلك تدريجيا خلال 3 إلى 5 شهور.

وأفاد، بحسب وكالات دولية،بأن "العلاقات التجارية الإيرانية العراقية مقومة بعملتي "اليورو" و"الدولار" أي أن العراق وعلى خلفية أن غالبية عوائده من مبيعات النفط المقومة بالدولار أصلا، يسدد الجانب الإيراني المدفوعات بهذه العملة، غير أن الجانب الأمريكي وضع عراقيل أمام البنك المركزي العراقي، وبتنا نواجه قيودا في إستلام المستحقات بالدولار من هناك".
وأوضح أنه "لتحصيل المستحقات من البنك المركزي العراقي وجدنا آليات متعددة، منها على سبيل المثال تسلمنا الكثير من المستحقات عن طريق آلية الوساطة".
وأشار إلى أن "التبادل التجاري بين إيران والعراق يشمل السلع والخدمات الهندسية والفنية وتصدير الكهرباء والغاز للبلد الجار".

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