اقتصاد

بسبب العقوبات.. روسيا تلجأ إلى إيران لإصلاح إحدى طائراتها العملاقة

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إحدى طائرات شركة "إيروفلوت" الروسية (وكالات)
إحدى طائرات شركة "إيروفلوت" الروسية (وكالات)
إيران إيروفلوت روسيا إير باص

أربيل (كوردستان 24)- أرسلت شركة (إيروفلوت)، كبرى شركات الطيران الروسية، إحدى طائراتها من طراز إيرباص إلى إيران لإصلاحها، بعدما أعاقت العقوبات الغربية قدرة الشركة على صيانة طائراتها.

وذكر نظام "فلايت رادار 24" المعني بتتبع الرحلات أن طائرة من طراز إيرباص إيه330-300 سافرت إلى طهران في الخامس من أبريل نيسان الجاري، ولا تزال هناك حتى الآن.

وقالت شركة إيروفلوت في بيان: "سيجري أحد مزودي الخدمة أعمال صيانة على طائرة إيرباص إيه330 في إيران تشمل عدة إصلاحات"، بحسب رويترز.

وأضاف البيان: "تمتلك الشركة جميع ما يلزم من موارد مادية وشهادات وخبرات عريضة، لكن أحد مزودي الخدمة سيجري أعمال صيانة بجودة عالية".

وفرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي، التي حالت دون حصول شركات الطيران الروسية على طائرات أو قطع غيار من أوروبا أو إجراء أعمال صيانة فيها.

 

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