تطورات الحالة الممطرة.. عدم استقرار جوي تدخل بقوة على البلاد وذروتها الظهر

أربيل (كوردستان 24 ) - تشير توقعات الطقس، اليوم الاربعاء، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار على البلاد لتدخل بقوة لتشمل مناطق أوسع وذروتها الظهر، وتنتهي عند منتصف الليل تدريجيا في مناطق الوسط والجنوب والفرات الأوسط ويوم الجمعة في مناطق الشمال.

ولخص المتنبئ الجوي، نائل العلي في تدوينة تابعتها كوردستان 24، تفاصيل الحالة الماطرة بما يلي:-

1- المنطقة الشمالية

أمطار رعدية غزيرة إلى غزيرة جدا تشمل مناطق السليمانية واربيل وكركوك ونينوى وشمالي صلاح الدين ودهوك وعلى فترات وتستمر فرص الأمطار إلى يوم الجمعة.

2- المنطقة الوسطى

أمطار رعدية مابين المتوسطة والغزيرة وتشمل مناطق شرق الانبار وبغداد وصلاح الدين وديالى وواسط تشتد على مناطق ديالى وواسط وبغداد ومناطق شرق صلاح الدين وعلى فترات والذروة بعد الظهر.

3- المنطقة الغربية

أمطار رعدية مابين المتوسطة والغزيرة تشتد في بعض المناطق تكون الفرص اقل اليوم الأربعاء.

4- الفرات الأوسط

أمطار رعدية مابين المتوسطة والغزيرة وعلى فترات وتشمل مناطق كربلاء والنجف وبابل والديوانية والمثنى تشتد على فترات في بعض المناطق والذروة بعد الظهر.

5- المنطقة الجنوبية

أمطار رعدية مابين المتوسطة والغزيرة تشتد على فترات وبالاخص في المناطق الشرقية وتشمل الأمطار كافة مناطق الجنوب ذي قار وميسان والبصرة والذروة بعد الظهر تكون الأمطار على فترات.

ملاحظات مهمة

1-الحالة ربيعية قابلة للمفاجآت من حيث الغزارة في اي منطقة ما ترافقها عواصف رعدية ذات زخات غزيرة إلى غزيرة جدا تساقط البرد (الحالوب) نشاط الرياح رياح هابطة فيضانات شوارع سيول في المناطق الحدودية والجبلية كل شيء وارد ولا يعتبر تهويلا او شي جديد على البلاد.

2- لا ينصح بالسفر لتفادي مخاطر الطريق.

3- الأمطار تكون على فترات تتخللها فترات من الهدوء والغزارة تختلف من منطقة إلى أخرى على الرغم من تقارب المسافات.

4- المناطق الأكثر توقع ان تكون فيها كميات الأمطار عالية هي المناطق الشمالية وبالاخص شمال ديالى السليمانية كركوك دهوك الموصل وشرقها اربيل والمناطق الجبلية ولا نستبعد كميات عالية في مناطق البلاد الاخرى.