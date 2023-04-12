سیاسة

تركيا.. انفجار يهز مبنى سكنياً في أنقرة

author_image دیار بکر
ترکیا

أربيل (كوردستان 24 ) - أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بأن انفجارا وقع في مبنى سكني في العاصمة أنقرة، ما أدى إلى إصابة شخص واحد.

وبحسب قناة Habertürk التلفزيونية، قالت إن الانفجار وقع في الطابق الثالث من المبنى لسبب غير معروف.

وأضافت: "بعد تلقي البلاغ تم إرسال فرق الشرطة والإطفاء والأطباء الى المنطقة. وانهارت جدران بالشقة التي وقع فيها الانفجار والشقة المجاورة، كما تضررت عدة سيارات كانت مركونة أمام المبنى".

وذكرت القناة، أنه تم نقل مصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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