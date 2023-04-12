مدينة التعايش والسلام.. الذكرى السنوية المئة على تسمية أربيل محافظة

أربيل (كوردستان 24)- تمر اليوم الذكرى السنوية المئة على تسمية أربيل محافظة، وذلك منذ تأسيس جمهورية العراق عام 1923.

وبهذه المناسبة، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو: "نأمل أن تظل أربيل على الدوام مشرقة وجميلة ومزدهرة وسالمة وتبقى بخير".

وأضاف: "بمناسبة العام الـ 100 على تسمية أربيل محافظة، أربيل مدينة الحب والسلام والحصن المنيع للتعايش الديني وقبول الجميع، نهنئ سكان مدينتنا العظيمة بشكل خاص وكافة كوردستان عموماً، على أمل أن تظلَّ أربيل بخير وينعم أهلها بالسلام".

وكتب محافظ أربيل في وصف المدينة: "أربيل رمزٌ للازدهار والأمان، وحاملةً للواء التعايش والمحبة والوحدة والأخوة. عبر آلاف السنين، كانت أربيل في مقدمة المدن التي قاومت وناضلت من أجل الحرية والدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا، وقدمت قافلة من الضحايا من أجل الحرية وهي قِبلة ثورة كوردستان وثوارها".

وتابع: "أربيل هي مكانٌ لعلماء الدين ونواةٌ لنبوغ الشعراء والكتاب والأدباء والفنانين،لذلك يفتخر كل كوردي وكوردستاني في أي مكانٍ من العالم؛ بأربيل عاصمة كوردستان".

وقال خوشناو: "نتمنى من الله عزَّ وجل، أن يمنحنا الفرصة لجعل الذكرى المئوية لتسمية أربيل محافظة، أساساً لمزيدٍ من الرخاء والازدهار وخدمة مدينتنا ومواطنيها".

وأضاف: "أربيل تعني الكثير، فهي الأرض الأصيلة وحضن الإنسانية ووطن المحبة، وبهذا الاسم وهذه الصفات ستبقى شامخة كالمنارة، وواسعة كقلعتها".

وتعدُّ أربيل من أقدم المدن التي استمر فيها الاستيطان البشري في العالم،حيث يعود تاريخ الاستيطان إلى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد، تقع جنوبي كوردستان، وهي الآن عاصمة إقليم كوردستان العراق.