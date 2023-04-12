"العراقي للتجارة" يلغي الدولار ويعلن اعتماده على الدينار في تعاملاته المالية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المصرف العراقي للتجارة، أنه سيعتمد العملة المحلية، الدينار، في جميع أجهزة الصراف الآلي والخدمات المالية الإلكترونية.

المستشار الإعلامي للمصرف، عقيل الشويلي، أكّد أن تلك الخطوة "تأتي دعماً للعملة الوطنية العراقية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال: "تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وتوجيه البنك المركزي العراقي، تقرر أن تكون العملة النقدية المعتمدة في جميع أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف العراقي للتجارة بعملة الدينار فقط".

وأضاف: "تقرّر إلغاء عملة الدولار من أجهزة الصراف الآلي وكذلك تعتمد العملة الوطنية في جميع الخدمات المالية الألكترونية".

وارتفع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الآونة الأخيرة إلى مستوياتٍ مرتفعة، بعد أن سجّلت 1740 دينار للدولار الواحد، قبل أن يبدأ بالهبوط إلى مستوياتٍ منخفضة وصلت إلى دون 1500 دينار.