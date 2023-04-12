ریاضة

ترشيح مشترك بريطاني-إيرلندي في مواجهة تركيا لاستضافة كأس أوروبا 2028

وسبق لإنكلترا استضافة العرس القاري في عام 1996، بينما نظمت إيطاليا نسختي 1968 و1980
author_image أحمد حاجي
العالم كأس أوروبا أمم أوروبا ترشيح مشترك بريطاني - إيرلندي مواجهة تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الأربعاء وصول ثلاث ملفات ترشيح لاستضافة نهائيات كأس أوروبا عامي 2028 و2032، مؤكداً وجود ملف مشترك بريطاني إيرلندي في مواجهة تركيا على نسخة 2028.

وسبق الإعلان عن هذه الترشيحات في عام 2022، وتم تأكيدها بإرسال الملفات إلى الاتحاد الأوروبي.

وستقتصر المنافسة على استضافة نسخة 2028 بين تركيا والملف المشترك بين بريطانيا (إنكلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية) وجمهورية أيرلندا.

كما أن تركيا تقدمت بترشيحها لاستضافة نسخة 2032 في مواجهة إيطاليا حاملة اللقب القاري العام قبل الماضي.

وسيتم اختيار المضيفين للنسختين في تشرين الأول أكتوبر المقبل بتصويت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وسبق لإنكلترا استضافة العرس القاري في عام 1996، بينما نظمت إيطاليا نسختي 1968 و1980، فيما لم تنظم تركيا هذا الحدث أبداً.

وكانت روسيا التي طالما أبدت اهتمامها باستضافة إحدى هاتين النسختين، فجرت مفاجأة بإعلان نيتها الترشح في آذار مارس 2022، بعد أيام فقط من بدء الحرب في أوكرانيا والذي تسبب في اتخاذ ويفا قرار استبعاد فرقها من المشاركة في مسابقاتها.

واعتبر الاتحاد الأوروبي في النهاية أن ملف الترشح الروسي غير مقبول في أيار مايو الماضي.

وتستضيف ألمانيا النسخة المقبلة العام المقبل.

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