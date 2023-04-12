الصين تسجل أول حالة وفاة بشرية بمرض أنفلونزا الطيور "أتش3أن8" في العالم

أربيل (كوردستان24)- توفيت امرأة في في جنوب شرق الصين جراء إصابتها بأنفلونزا الطيور "أتش3أن8" (H3N8)، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء.

وأكدت المنظمة أن البيانات المتاحة أظهرت أن هذا الفيروس لا ينتقل بين البشر، وبالتالي فإن "خطر انتشاره على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي يعتبر منخفضا".

وأعلنت المنظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن امرأة في عمرها 56 عاما توفيت في الصين جراء إصابتها بأنفلونزا الطيور أتش3أن8" (H3N8)، وهي من سكان مقاطعة غوانغدونغ الواقعة في جنوب شرق البلاد.

أصيبت هذه المرأة بالمرض في 22 شباط/فبراير ونُقلت في الثالث من آذار/مارس إلى المستشفى لتلقي العلاج من التهاب رئوي، وقضت في 16 آذار/مارس وفق منظمة الصحة العالمية التي أشارت في بيان إلى أن "المريضة كانت تعاني من أمراض مزمنة وسبق أن خالطت دواجن حية قبل ظهور المرض كما سبق أن تواجدت طيور برية حول منزلها".

وقالت المنظمة: "لم يصب أي من المخالطين لهذه الحالة بالعدوى أو أعراض المرض حتى توقيت إعداد هذا التقرير". وأكدت أن البيانات المتاحة أظهرت أن هذا الفيروس لا ينتقل بين البشر، وبالتالي فإن "خطر انتشاره على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي يعتبر منخفضا".

وسبق أن سجلت إصابتان بشريتان غير مميتتين به في الصين في نيسان/أبريل وأيار/مايو من العام 2022.

رُصد فيروس "أتش3أن8" للمرة الأولى في أمريكا الشمالية، ومن المعروف أنه ينتقل إلى الخيول والكلاب وأسود البحر. وقد يكون ارتياد سوق الطيور الحية السبب في التقاط العدوى، لكن "المصدر الدقيق لهذه العدوى لم يعرف بعد، وكذلك الصلة بين هذا الفيروس وبقية أنواع أنفلونزا الطيور من النوع "أتش3أن8" المنتشر في البيئة الحيوانية"، بحسب منظمة الصحة العالمية التي دعت إلى إجراء أبحاث حول هذه المسألة.