سیاسة

القوات الأمنية تعتقل أربعة "إرهابيين خطرين" نفذوا عمليات في كركوك

author_image سوار أحمد
العراق كركوك اعتقال ارهابيين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الاستخبارات  والتحقيقات الاتحادية ، اليوم الأربعاء ، القبض على أربعة إرهابيين خطرين نفذوا عمليات في محافظة كركوك.

وذكر بيان للوكالة، "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على اربعة إرهابيين في محافظة كركوك".

وأضاف أن "الإرهابيين احدهم قام بنقل ثلاث عبوات ناسفة فيما شارك الاخر بجرائم خطف سائقي الشاحنات على طريق تكريت _كركوك وقتلهم وتفخيخ جثه احدهم في السنوات السابقة اما الاخرين فقد قاما بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش الارهابي" ،لافتاً الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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