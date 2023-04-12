سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يزور إيطاليا والفاتيكان

وسبق لبابا الفاتيكان فرانسيس، أن أجرى زيارة إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل قادماً من بغداد
author_image أحمد حاجي
کوردستان نيجيرفان بارزاني زيارة إيطاليا بابا الفاتيكان رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 12 نيسان أبريل 2023، إلى العاصمة الإيطالية روما في إطار زيارة رسمية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وجاء في البيان، أن "نيجيرفان بارزاني خلال زيارته لإيطاليا سيجتمع غداً الخميس، مع بابا الفاتيكان فرانسيس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ومسؤولين آخرين في البلاد.

وأضاف البيان أن رئيس إقليم كوردستان سيبحث مع بابا الفاتيكان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تعزيز العلاقات بين كوردستان وإيطاليا، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، فضلاً عن مناقشة قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

وسبق لبابا الفاتيكان فرانسيس، أن أجرى زيارة إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل قادماً من بغداد، في آذار مارس 2021، والتقى بقادة الإقليم.

ولدى إيطاليا 900 جندي ومستشار في إقليم كوردستان، حيث تعد إيطاليا من الدول التي تشارك في تدريب وتأهيل قوات البيشمركة.

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