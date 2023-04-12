نيجيرفان بارزاني يزور إيطاليا

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 12 نيسان أبريل 2023، إلى العاصمة الإيطالية روما في إطار زيارة رسمية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وجاء في البيان، أن "نيجيرفان بارزاني خلال زيارته لإيطاليا سيجتمع غداً الخميس، مع بابا الفاتيكان، ورئيس الوزراء الإيطالي، ومسؤولين آخرين في البلاد.

وأضاف البيان أن رئيس إقليم كوردستان سيبحث مع بابا الفاتيكان ورئيس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، تعزيز العلاقات بين كوردستان وإيطاليا، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، فضلاً عن مناقشة قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.