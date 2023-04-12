تأجيل عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين إلى الجمعة

أربيل (كوردستان24)- قال مسؤول يمني إن عملية تبادل الأسرى بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين ، المقرر إجراؤها الخميس ، تأجلت حتى يوم الجمعة.

ولم يوضح المسؤول سبب التأخير. وتأتي العملية على خلفية اتفاق توصل إليه الجانبان الشهر الماضي لتبادل أكثر من 880 أسير حرب في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

وقال المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض للأسرى وعضو الوفد المفاوض، ماجد فضائل على تويتر "تم التأكيد على أن عملية التبادل ستبدأ صباح الجمعة (...) وتستمر ثلاثة أيام".

وكان فضائل قد أعلن في وقت سابق أن عملية التبادل ستبدأ يوم الخميس وستشمل صنعاء وعدن (جنوبًا) والمخا (غربًا) ومأرب (شمال وسط) في اليمن والرياض وأبها (جنوبًا) في السعودية. الصليب الأحمر رحلة إلى شبه الجزيرة العربية.

ولم يوضح المسؤول سبب التأجيل.

وتأتي عملية تبادل الأسرى في سياق اتفاق تم التوصل إليه، في آذار/مارس الماضي، بين الحوثيين والحكومة خلال مفاوضات انعقدت في برن يقضي بتبادل أكثر من 880 أسيرا، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرا، بينهم سعوديون وسودانيون، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى أعلن السبت عن وصول 13 أسيرا إلى مطار صنعاء الدولي مقابل أسير سعودي أفرج عنه في وقت سابق".

وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، تم "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تم التوصل للاتفاق على التبادل بعد أيام على إعلان السعودية وإيران اللتين تدعمان أطرافا مختلفة في النزاع، توصلهما إلى اتفاق على استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة.

ويذكر أن السعودية تقود منذ 2015 تحالفا عسكريا يدعم الحكومة اليمنية، في حين تدعم إيران الحوثيين الذين دخلوا العاصمة في 2014. وأدت الحرب إلى مقتل مئات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر واعتماد معظم السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وتأتي عملية التبادل الجديدة في خضم محاولات حثيثة للبناء على التقارب السعودي الإيراني وترسيخ هدنة لمدة ستة أشهر في اليمن تكون مقدمة لمرحلة انتقالية تشهد مفاوضات لسلام شامل.

وأجرى وفد سعودي برئاسة السفير محمد آل جابر محادثات مع الحوثيين في صنعاء الأحد، في زيارة نادرة هدفها بحسب السفير "تثبيت الهدنة" وبحث سبل الدفع باتّجاه "حل سياسي شامل ومستدام".

ولم يتضح ما إذا كان الوفد غادر صنعاء أم أن المحادثات بين الطرفين لا تزال جارية في العاصمة اليمنية.

وفي سياق هذه الجهود الدبلوماسية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبعوث واشنطن لليمن تيم ليندركينغ توجه إلى الخليج للقاء "شركاء يمنيين وسعوديين ودوليين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة".