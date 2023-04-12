إدارة مطار السليمانية توجه توضيحاً إلى المواطنين بشأن السفر عبر مطار المحافظة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مطار السليمانية الدولي، اليوم الأربعاء، أنه بإمكان المواطنين السفر عبر مطار المحافظة إلى جميع أنحاء العالم.

وذكر بيان صادر عن قسم العلاقات العامة والاتصالات في مطار السليمانية الدولي، موجهاً للمواطنين، جاء فيه: "بوسع المواطنين السفر عبر مطار السليمانية الدولي إلى جميع أنحاء العالم، وذلك عن طريق الخطوط الجوية الدولية، وبحسب جدول رحلاتهم اليومية".

وأكد البيان أن "الرحلات ستكون عن طريق الخطوط الجوية العراقية، وفلاي بغداد، والخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية الملكية الأردنية، وفلاي دبي، والخطوط الجوية الإيرانية (ماهان)".

وأعلنت تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه بإقليم كوردستان، اعتباراً من 3 نيسان أبريل الجاري.

ومنعت أنقرة يوم الخميس الماضي، رحلات جوية قادمة من ألمانيا، من استخدام أجوائها للوصول إلى مطار السليمانية الدولي.

وتقول تركيا إن السبب الكامن وراء القرار هو زيادة نشاط حزب العمال الكوردستاني وتسلله نحو المطار، الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة الرحلات الجوية، وفق تعبير المسؤولين الأتراك.

ولفت متحدث الخارجية التركية إلى أن القرار سيسري لغاية 3 تموز يوليو المقبل، ومن ثم سيتم إعادة النظر فيه عقب متابعة وتقييم التطورات عن كثب.