أميركا تعتقل عنصراً بارزاً بتنظيم داعش خلال عملية بسوريا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الأربعاء 12 نيسان 2023، أن الجيش الأميركي نفذ عملية بطائرة هليكوبتر في شرق سوريا في ساعة متأخرة من يوم السبت واعتقل عنصراً بارزاً في تنظيم "داعش" واثنين من معاونيه.

وأضافت في بيان "سيعطّل اعتقال حذيفة اليمني ومعاونيه قدرة التنظيم على التخطيط للعمليات وتنفيذها"، مشيراً إلى أن العملية لم تسفر عن مقتل أو إصابة مدنيين، وفق ما نقلت رويترز.

وذكر الجيش الأميركي خلال نيسان الجاري أنه قتل قيادياً كبيراً في تنظيم "داعش" بسوريا يُدعى خالد أحمد الجبوري.

ولفتت واشنطن إلى أنه كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات تنظيم داعش في أوروبا وتركيا وتطوير هيكل قيادة التنظيم في تركيا.