المعهد القضائي العراقي يوقع مذكرة تفاهم مع المدرسة الفرنسية للقضاء

أربيل (كوردستان 24)- وقع المعهد القضائي العراقي، اليوم الأربعاء، مذكرة للتفاهم والتعاون القضائي مع المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أنه "تم توقيع الاتفاقية على هامش زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان للعاصمة الفرنسية باريس ولقائه عدداً من المسؤولين فيها".

وتابع البيان "وقع المذكرة عن جانب مجلس القضاء الأعلى مدير عام المعهد القضائي فاتن محسن، وعن الجانب الفرنسي نتالي روريه مدير عام المدرسة الوطنية للقضاء، والخاصة بمجال التدريب القضائي".