أسعار النفط تنخفض وسط قلق المستثمرين وضعف الطلب

أربيل (كوردستان24)- تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد ارتفاعها جلستين مع استمرار قلق المستثمرين بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة وضعف في الطلب على النفط.

ونزل خام برنت 35 سنتا أو 0.40 بالمئة إلى 86.98 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:36 بتوقيت جرينتش، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 82.97 دولارا.

وارتفع لكلا الخامين القياسيين بنسبة 2 بالمئة يوم أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى لهما في أكثر من شهر مع خفض دول أوبك الطوعي لإنتاجها النفطي الى 1660 برميلا يوميا.

لكن التشديد الأمريكي الذي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، أثار مخاوف من أن تركيز الاحتياطي الفيدرالي على وقف التضخم قد يخنق النمو الاقتصادي والطلب المستقبلي على النفط في أكبر مستخدم للنفط في العالم.

وتجاهلت الأسواق أمس الأربعاء زيادة طفيفة في مخزونات النفط الخام الأمريكية، وعزت ذلك جزئيًا إلى الإفراج عن النفط بتكليف من الكونغرس من احتياطي الطوارئ الأمريكي وانخفاض الصادرات في بداية الشهر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس إن مخزونات الخام ارتفعت 597 ألف برميل الأسبوع الماضي، في حين تراجعت تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أقل من المتوقع.

ومع ذلك ، هزت سوق النفط صعودًا قبل أسبوعين بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا على تقليص الإنتاج.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ، إنه نتيجة لذلك ، قد تشهد سوق النفط العالمية شحًا في النصف الثاني من عام 2023 ، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.