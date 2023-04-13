فرحان والمقداد في بيان مشترك: ناقشنا سبل إيجاد حل سياسي وإنهاء الميليشيات المسلحة في سوريا

أربيل (كوردستان24)- صدر بيان مشترك بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره السوري فيصل المقداد أكد الجانبان فيه على ان المباحثات بينهما ناقشت سبل إيجاد حل سياسي وإنهاء الميليشيات المسلحة في سوريا.

وأكد البيان على أن المباحثات ناقشت تحقيق تسوية بسوريا لعودتها لمحيطها العربي، وكذلك سبل إيجاد حل سياسي يحافظ على وحدة سوريا.

وأكد البيان المشترك أهمية حل الصعوبات الإنسانية بسوريا، وإيجاد الوسائل المناسبة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وشدد البيان السعودي السوري على دعم الدولة السورية لبسط سيطرتها وإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة، وكذلك تعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات.

كما رحب الجانبان ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين سوريا والسعودية.

بدوره أعرب وزير خارجية سوريا عن تقديره لجهود السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وثمن جهود السعودية على تقديمها المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال، وفق ما ذكرت "العربية".

وبعد زيارته القاهرة قبل أيام، وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد يوم الاربعاء، إلى مدينة جدة السعودية في أول زيارة عمل بعد القطيعة بين الدولتين في أعقاب اندلاع النزاع في سوريا منذ أزيد من عقد من الزمن.

وتأتي زيارة المقداد قبل اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي يشارك فيه أيضاً كلّ من الأردن ومصر والعراق الجمعة في مدينة جدّة للبحث في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها منذ 2012.

وكانت الرياض أعلنت الشهر الماضي أنها تجري مباحثات مع دمشق تتعلّق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين.