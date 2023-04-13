سیاسة

الحلبوسي ينهي اجازته والبرلمان قد يعقد جلسة السبت المقبل

author_image دیار بکر
مطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، إنهاء إجازته التي منحها لنفسه قبل 15 يوماً.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تابعته كوردستان 24 ، إن "رئيس مجلس النواب أنهى إجازته وسيمارس مهامه اعتباراً من يوم السبت 15 نيسان".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد منح نفسه يوم الخميس (30 آذار 2023) إجازة اعتيادية لمدة 15 يوما اعتباراً من 3 نيسان، وتخويل النائب الأول بإدارة جلسات المجلس، وتخويل النائب الأول ونائب رئيس مجلس النواب بمتابعة عمل اللجان النيابية خلال مدة الإجازة.

ومن المقرر ان تشهد الجلسة المقبلة  "الجلسة ستشهد قراءة عدد من القوانين ومناقشة لقانون الموازنة، ومن المحتمل ان تعقد  السبت المقبل".

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