التجارة تتحدث عن مشروع لتجهيز المواطنين بـ’600 صمونة’ ضمن البطاقة التموينية

أربيل (كوردستان 24 ) -أقرَّت وزارة التجارة بارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة في الأسواق المحلية، برغم بيعها لها بأسعار مدعومة ضمن منافذها التسويقية، عازية ذلك إلى الاستغلال والاحتكار الذي يمارسه التجار.

في غضون ذلك أعلنت أنها ستطلق خلال أسبوع، مشروعاً لاستبدال المواطن حصته من الطحين بـ 600 (صمونة) من الأفران والمخابز التابعة للوزارة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد حنون في تصريح للصحيفة الرسمية تابعتها كوردستان24 ، إنه "بالرغم من بيع الوزارة المواد الغذائية في المنافذ التسويقية بأسعار مدعومة، بيد أنها ما زالت مرتفعة في الأسواق المحلية"، مبيناً أنَّ "ارتفاع الأسعار في شهر رمضان من كل عام، عائد إلى استغلال التجار، وهو ما دفع الوزارة إلى افتتاح ثلاثة منافذ تسويقية ضمن بغداد ومحافظتي ذي قار وميسان وجار افتتاح منافذ أخرى بجميع المحافظات".

وكشف عن أنَّ "الوزارة ستطلق مشروعاً تجارياً لإنتاج مادة الطحين الصفر، وتجهيزه للأفران، ليكون بإمكان المواطن استبداله بـ600 (صمونة) من الأفران والمخابز التابعة للوزارة ضمن البطاقة التموينية"، مؤكداً أنه "ستتم المباشرة بالمشروع خلال أسبوع وسيطبق تجريبياً لأول مرة بمنطقتي المنصور وزيونة"، منوهاً إلى أنَّ "الإجراء جاء كون العديد من المواطنين يرفضون تسلم حصتهم من الطحين أو يبيعونها إلى الوكيل".