الاتحاد الوطني الكوردستاني : واشنطن أبلغت تركيا بزيارة وفد " قسد " والجيش الأميركي، إلى مطار السليمانية

أربيل (كوردستان 24 ) - كشف الاتحاد الوطني الكوردستاني، عن إبلاغ تركيا من قبل الولايات المتحدة بزيارة وفد رفيع من قوات سوريا الديمقراطية " قسد " والجيش الأميركي، إلى السليمانية، تعليقاً على قصف مطار السليمانية.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، هريم كمال اغا وهو أيضًا عضو في قيادة الحزب، إن "قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ولدواعي أمنية كانت أبلغت تركيا مسبقًا بزيارة وفد رفيع المستوى من قوات سوريا الديمقراطية والجيش الأمريكي إلى السليمانية". وأضاف آغا في تصريحات لصوت أميركا ، أن "التحالف أبلغ تركيا والعراق عن لقاء بين مسؤولي قوات سوريا ومسؤولين أمريكيين والاتحاد الوطني الكوردستاني عندما وصل الوفد وخرج من السليمانية". وكشف تقرير صحفي، نقلاً عن مصادر إقليمية، تفاصيل جديدة حول استهداف مطار السليمانية يوم الجمعة الماضي.

وبحسب تقرير لموقع (المونيتور) الأميركي ، "قدم مسؤولون داخل جهاز مكافحة الإرهاب في الاتحاد الوطني الكوردستاني معلومات عن مكان تواجد مظلوم عبدي الى تركيا".

وكشف الموقع نفسه أن "المصادر داخل الجهاز الاستخباري للاتحاد التي قدمت المعلومات لها علاقات جيدة مع أجهزة المخابرات التركية وهم من العناصر المعارضة لاستيلاء بافل طالباني على زمام الامور داخل الحزب بشكل منفرد".

ووفقًا للتقرير نفسه، فإن "تركيا قلقة للغاية من أن بافل طالباني يقدم نفسه على أنه صديق لحزب العمال الكوردستاني والجماعات التابعة له".