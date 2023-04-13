نيجيرفان بارزاني يجتمع مع البابا فرانسيس ويكشف مضمون اللقاء

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس، مع بابا الفاتيكان فرانسيس، كاشفا في الوقت نفسه مضون المحادثات بين الجانبين.

ونشر نيجيرفان بارزاني على موقع تويتر، "يشرفني أن أقابل البابا فرانسيس اليوم ويسعدني أن أرى قداسة البابا في صحة جيدة".

وأضاف انه "شدد على ‏أهمية الحفاظ على السلام والأخوة بين مكونات العراق".

وتابع رئيس إقليم كوردستان، "‏جددت التزامي بالمواصلة في تعزيز السلام والتعايش في إقليم كوردستان والعراق".

ونشرت رئاسة اقليم كوردستان مجموعة من الصور للقاء الذي جمع رئيس الاقليم مع البابا.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد وصل إلى روما يوم أمس الأربعاء في زيارة رسمية.