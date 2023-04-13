سیاسة

فريق حكومي يزور قباد طالباني بهدف إعادة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني

author_image دیار بکر
الصورة من إجتماع يوم أمس لمجلس وزراء إقليم كوردستان
الصورة من إجتماع يوم أمس لمجلس وزراء إقليم كوردستان
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - يزور فريق وزاري من حكومة إقليم كوردستان نائب رئيس الوزراء قباد طالباني من أجل إعادة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اجتماعات مجلس الوزراء.

وخلال إجتماع لمجلس وزراء إقليم كوردستان عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عن رغبته على إرسال فريق وزاري لزيارة قباد طالباني لإعادة الفريق الوزاري للااتحاد الوطني الكوردستاني إلى اجتماعات مجلس الوزراء.

وبحسب المعلومات المتوفرة لكوردستان 24 ، فإن كل من الوزراء (بشتيوان صادق ودانا عبد الكريم وعبدالله حاج محمود) سيزورون قباد طالباني يوم الأحد 16 نيسان ويطلبون منه وفريقه الوزاري بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء وذلك من باب الشعور بالمسؤولية عن واجبهم في الحكومة .

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف