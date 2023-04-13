فريق حكومي يزور قباد طالباني بهدف إعادة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24 ) - يزور فريق وزاري من حكومة إقليم كوردستان نائب رئيس الوزراء قباد طالباني من أجل إعادة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اجتماعات مجلس الوزراء.

وخلال إجتماع لمجلس وزراء إقليم كوردستان عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عن رغبته على إرسال فريق وزاري لزيارة قباد طالباني لإعادة الفريق الوزاري للااتحاد الوطني الكوردستاني إلى اجتماعات مجلس الوزراء.

وبحسب المعلومات المتوفرة لكوردستان 24 ، فإن كل من الوزراء (بشتيوان صادق ودانا عبد الكريم وعبدالله حاج محمود) سيزورون قباد طالباني يوم الأحد 16 نيسان ويطلبون منه وفريقه الوزاري بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء وذلك من باب الشعور بالمسؤولية عن واجبهم في الحكومة .