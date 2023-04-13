سیاسة

بعد الأمطار والسيول رئيس حكومة إقليم كوردستان يتواصل مع المحافظات الأربع

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني الأمطار والسيول المحافظات

أربيل (كوردستان24)- اتصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بمحافظي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة اليوم الخميس 13 نيسان أبريل 2023، وسأل عن الأوضاع في المحافظات بعد الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت الإقليم.

وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني وجّه خلال الإتصال الهاتفي بالمحافظين، بأن تبذل الحكومات المحلية كل ما في وسعها لتقديم يد المساعدة والعون للمواطنين، ومعالجة المصابين.

في غضون ذلك وجه مسرور بارزاني الشكر لرؤساء الحكومات المحلية، على الإجراءات التي قاموا بإتخاذها، للحد من المخاطر والعواقب المتأتية من الفيضانات والسيول.

وخلال اليومين الماضيين هطلت أمطار غزيرة في مختلف مناطق ومحافظات كوردستان، أدت لتشكل فيضانات وسيول في العديد من المناطق مما أدى الى حدوث خسائر مادية وحدوث بعض الإصابات.

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