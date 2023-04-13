نيجيرفان بارزاني يجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ورئيس وزراء الفاتيكان

أربيل (كوردستان 24)- عقد رئيس إقليم كودستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، اجتماعاً مع رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إينيازيو لاروسا، ورئيس وزراء الفاتيكان غبطة الكاردينال بيترو بارولين.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عقد اليوم الخميس 13 نيسان أبريل 2023، اجتماعاً مع رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إينيازيو لاروسا".

وجاء في البيان "شكر رئيس إقليم كوردستان، إيطاليا على دعمها ومساعدتها للعراق وإقليم كوردستان في الحرب على داعش والتصدي للإرهاب".

وأضاف البيان "من جهته عبر رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي عن شكر وتقدير بلاده لإقليم كوردستان ولدور البيشمركة في دحر داعش".

وقال إينيازيو لاروسا لرئيس الإقليم "نحن نشكركم لأنكم وقفتم نيابة عن العالم في الخط الأمامي للحرب ضد الإرهاب"، واصفاً "علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان بالمهمة وبأنها موضع اهتمام".

وختم البيان "مواصلة تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، وأوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة، شغلت جانباً آخر للاجتماع".

كما اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قبل ظهر اليوم الخميس 13 نيسان أبريل 2023، مع رئيس وزراء الفاتيكان غبطة الكاردينال بيترو بارولين، بحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع التباحث في أوضاع العراق بصورة عامة وأحوال المكونات في إقليم كوردستان والعراق وخاصة المسيحيين ومناطقهم، وتم تسليط الضوء على الجهود الرامية لإبقاء المسيحيين في العراق وإقليم كوردستان".

وعبر رئيس وزراء الفاتيكان بحسب البيان، "عن الشكر والتقدير لدور نيجيرفان بارزاني ومساعيه في سبيل الجمع بين الأطراف وحل المشاكل في العراق وإقليم كوردستان"، مؤكداً "دعم الفاتيكان الكامل لإقليم كوردستان".

كما أثنى غبطة الكاردينال بيترو بارولين "على افتتاح الجامعة الكاثوليكية في إقليم كوردستان وتعاون ودعم حكومة إقليم كوردستان للجامعة ولتوسيعها، ووصف زيارته العام المنصرم إلى أربيل بالناجحة وحالة التعايش في إقليم كوردستان بأنها مبعث ارتياح وتفاؤل".

من جهته، أكد نيجيرفان بارزاني أن "إقليم كوردستان يريد للمسيحيين البقاء في ديارهم وموطنهم"، مبدياً "كل الاستعداد من جانب إقليم كوردستان لمساعدة الذين يريدون العودة".

كما دعا رئيس إقليم كوردستان الفاتيكان إلى "حث الاتحاد الأوروبي على تنفيذ مشاريع الإعمار في مناطق المسيحيين بإقليم كوردستان والعراق".

وختم البيان "شغلت علاقات أربيل وبغداد، والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما، وأوضاع المنطقة بصورة عامة، محوراً آخر للاجتماع".

كما اجتمع رئيس إقليم كوردستان، اليوم الخميس 13 نيسان أبريل 2023، في قصر أبوستوليك بالفاتيكان مع البابا فرنسيس.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد وصل الأربعاء 12 نيسان أبريل 2023، إلى العاصمة الإيطالية روما، في إطار زيارة رسمية.

ولدى إيطاليا 900 جندي ومستشار في إقليم كوردستان، حيث تعد إيطاليا من الدول التي تشارك في تدريب وتأهيل قوات البيشمركة.