المديرية العامة للضرائب في كوردستان تغرم أكثر من 11 ألف شركة بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للضرائب في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تغريم أكثر من 11 ألف شركة ودافعي الضرائب بتهمة الاحتيال والتهريب الضريبي.

وبحسب إحصاءات المديرية العامة للضرائب في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، فإنه تم معاقبة وتغريم 11 ألف و594 شركة ودافعي الضرائب بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال المدير العام للضريبة في وزارة المالية والاقتصاد كمال طيب، إن "الشركات والأماكن ودافعي الضرائب عوقبوا بتهمة الاحتيال على الحكومة في حساباتهم السنوية بسبب تهربهم من دفع الضرائب، بينما كانوا مطالبين بموجب القانون بدفع الضرائب".

وأكد كمال طيب أن "العقوبات لا تشمل الأماكن والجهات التي لها مستوى دخل محدود".

وأوضحت المديرية العامة للضرائب، أنه تم إغلاق 747 محلاً، إضافة إلى تقديم 103 من دافعي الضرائب للمحاكمة بتهمة الاحتيال ومخالفة قانون الضريبة، فضلاً عن منع 72 منهم من السفر.

وجاء في قسم آخر من الإحصائيات، تم فرض 2244 غرامة مالية على الشركات بسب عدم تقديمها الموازنة خلال المدة القانونية المحددة، وتم إرسال 7135 رسالة تحذير لدافعي الضرائب، ووضع علامة الحجز على ملفات 1263 شركة ودافعي الضرائب بسبب تراكم الديون الضريبية.