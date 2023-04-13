سیاسة

رئيس البرلمان الإيطالي يشيد بدور البيشمركة في دحر داعش وإيواء النازحين

من جهته، أكد رئيس البرلمان الإيطالي بحسب البيان، "اهتمام بلاده بعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان".
author_image أحمد حاجي
رئيس إقليم كوردستان ورئيس البرلمان الإيطالي
رئيس إقليم كوردستان ورئيس البرلمان الإيطالي
کوردستان نيجيرفان بارزاني رئيس البرلمان الإيطالي البيشمركة النازحين

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس البرلمان الإيطالي لورينزو فونتانا، اليوم الخميس، بدور قوات البيشمركة في دحر تنظيم داعش وإيواء النازحين، مؤكداً في الوقت نفسه "اهتمام بلاده بعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان".

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، التقى بعد ظهر اليوم الخميس 13 نيسان أبريل 2023، في روما برئيس البرلمان الإيطالي لورينزو فونتانا.

وأضاف البيان أن رئيس إقليم كوردستان تبادل مع لورينزو فونتانا، الآراء حول علاقات كوردستان والعراق مع إيطاليا، والأوضاع في العراق، والتطورات في المنطقة بصورة عامة.

وتابع البيان "إضافة إلى التعبير عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للدعم والمساعدة العسكرية والسياسية الإيطالية للعراق وإقليم كوردستان، أكد نيجيرفان بارزاني الرغبة في تطوير العلاقات مع إيطاليا في كافة المجالات".

من جهته، أكد رئيس البرلمان الإيطالي بحسب البيان، "اهتمام بلاده بعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان".

كما أشاد بـ "دور البيشمركة في دحر داعش، وإيواء وحماية النازحين وخاصة المسيحيين منهم"، قائلاً "من حق شعب كوردستان أن يشعر بالاعتزاز بنفسه".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد وصل الأربعاء 12 نيسان أبريل 2023، إلى العاصمة الإيطالية روما، في إطار زيارة رسمية.

وعقد نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس، سلسلة لقاءات مع قادة الفاتيكان وإيطاليا ومنهم البابا فرنسيس، ورئيس وزراء الفاتيكان غبطة الكاردينال بيترو بارولين، ورئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إينيازيو لاروسا.

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