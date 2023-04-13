إيطاليا تعلن رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، رفع بلاده مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إقليم كوردستان من قنصلية إلى قنصلية عامة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اجتمع مساء اليوم الخميس 13 نيسان أبريل 2023، في روما مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني".

وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الإيطالية مع العراق وإقليم كوردستان، وفرص العمل والاستثمار الإيطالي في العراق وإقليم كوردستان، وتوسيع آفاق التعاون المشترك وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة".

وتابع البيان أنه "إلى جانب التعبير عن الرغبة في تقوية العلاقات مع إيطاليا"، أكد نيجيرفان بارزاني أن "العراق وإقليم كوردستان ينظران باهتمام بالغ إلى علاقاتهما مع إيطاليا ومستعدان لزيادة توسيع التعاون المشترك".

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي بحسب البيان "رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان في كافة المجالات".

كما أعلن "عن رفع مستوى تمثيل إيطاليا في إقليم كوردستان من قنصلية إلى قنصلية عامة"، واصفاً "علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان بالمتميزة".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع بحث كذلك أوضاع العراق بصورة عامة، وعلاقات أربيل وبغداد، ومجموعة أخرى من المسائل التي تحظى بالاهتمام المشترك".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد وصل الأربعاء 12 نيسان أبريل 2023، إلى العاصمة الإيطالية روما، في إطار زيارة رسمية.

وعقد نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس، سلسلة لقاءات مع قادة الفاتيكان وإيطاليا ومنهم البابا فرنسيس، ورئيس وزراء الفاتيكان غبطة الكاردينال بيترو بارولين، ورئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إينيازيو لاروسا، ورئيس البرلمان الإيطالي لورينزو فونتانا.