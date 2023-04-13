الخارجية العراقية ترحب بالبيان السوري السعودي المشترك

أربيل (كوردستان 24)- رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، بالبيان السوري السعودي المشترك، فيما أشارت إلى أن العراق يرحب بأي جهود لحل الأزمة السورية.

وجاء في بيان للوزارة تلقت مؤسسة كوردستان 24 نسخة من، أن "وزارة الخارجية العراقية تعرب عن ترحيبها بالبيان السوري السعودي المشترك الذي صدر في ختام زيارة وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد إلى المملكة العربية السعودية يوم أمس".

وأضاف البيان أن "العراق يتطلع لأن تساهم جهود البلدين في تعزيز التكاتف، والتضامن بينهما وبما يخدم مسيرة العمل العربي".

ولفت إلى أن "العراق يرحب بأي جهود لحل الأزمة السورية، وندعم بقوة إنهاءها بالسبل السلمية، ونعرب عن استعدادنا للتنسيق مع دول العالم في سبيل عودة سوريا إلى حضنها العربي، ولن ندخر أي جهد بالمشاركة في كل ما من شأنه إنهاء الأزمات في المنطقة".

ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الأربعاء إلى مدينة جدة في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ قطيعة بين الدولتين منذ بداية النزاع في سوريا.

وتأتي زيارة المقداد قبل اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي يشارك فيه أيضاً كلّ من الأردن ومصر والعراق غداً الجمعة في مدينة جدّة للبحث في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها منذ 2012.