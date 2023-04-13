دلشاد شهاب: الدول الغربية مهتمة بقطاع الطاقة في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، اليوم الخميس، أن الدول الغربية مهتمة بقطاع الطاقة في الإقليم.

وقال دلشاد شهاب في تصريح لكوردستان 24، "بات موقع إقليم كوردستان يشكل اهتمام عدد من دول العالم، لا سيما قطاع الطاقة في الإقليم".

وأضاف أن "إقليم كوردستان يشكل موقعاً مهماً ضمن خارطة الطاقة العالمية، والبلدان الأوروبية إجمالاً مهتمة بقطاع الطاقة في الإقليم"، مؤكداً أن "كوردستان لها دور بارز في هذا المجال".

وأشار إلى أن "الاستقرار الأمني والسياسي الموجود في إقليم كوردستان، عزز من مكانة ودور الإقليم، حتى بات محط أنظار كافة دول العالم".