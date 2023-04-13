اقتصاد

دلشاد شهاب: الدول الغربية مهتمة بقطاع الطاقة في إقليم كوردستان

وأشار إلى أن "الاستقرار الأمني والسياسي الموجود في إقليم كوردستان، عزز من مكانة ودور الإقليم".
author_image أحمد حاجي
المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان
المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان
کوردستان دلشاد شهاب موقع إقليم كوردستان خارطة الطاقة العالمية

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، اليوم الخميس، أن الدول الغربية مهتمة بقطاع الطاقة في الإقليم.

وقال دلشاد شهاب في تصريح لكوردستان 24، "بات موقع إقليم كوردستان يشكل اهتمام عدد من دول العالم، لا سيما قطاع الطاقة في الإقليم".

وأضاف أن "إقليم كوردستان يشكل موقعاً مهماً ضمن خارطة الطاقة العالمية، والبلدان الأوروبية إجمالاً مهتمة بقطاع الطاقة في الإقليم"، مؤكداً أن "كوردستان لها دور بارز في هذا المجال".

وأشار إلى أن "الاستقرار الأمني والسياسي الموجود في إقليم كوردستان، عزز من مكانة ودور الإقليم، حتى بات محط أنظار كافة دول العالم".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف