سیاسة

السوداني يلتقي وزير الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان

وأكد السوداني بحسب البيان "حرص الحكومة على أن ينال جميع ضحايا النظام الدكتاتوري، وضحايا الإرهاب حقوقهم".
author_image أحمد حاجي
العراق السوداني وزير الشهداء والمؤنفلين ضحايا النظام الدكتاتوري ضحايا الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وزير الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان عبد الله حاج محمود.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الجوانب التنفيذية والقانونية التي تتعلق بحقوق ضحايا الدكتاتورية وجرائم الانفال، وسبل تذليل العقبات التي تعترض إنفاذ القوانين الخاصة بتعويض الضحايا وذويهم".

وأكد السوداني بحسب البيان "حرص الحكومة على أن ينال جميع ضحايا النظام الدكتاتوري، وضحايا الإرهاب حقوقهم، وتوفير كل ما من شأنه أن يضمن لهم حياة كريمة، إنصافاً لهم، واستشعاراً من الحكومة والمجتمع بقيمة تضحياتهم".

من جانبه ثمّن عبد الله حاج محمود "جهود رئيس مجلس الوزراء واهتمامه بعوائل الشهداء وذويهم، ولاسيما جهوده الأخيرة في ما يخص تعزيز مسارات العمل والتكامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، لما فيه مصلحة جميع العراقيين".

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