المتحدث باسم البنتاغون يعلق على حادثة استهداف مطار السليمانية الدولي

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بات رايدر، اليوم الخميس، إن الصواريخ التي وجهت إلى مطار السليمانية الدولي قبل أسبوع من الآن، كانت على بعد 100 متر فقط عن موقع قواتنا.

وأضاف بات رايدر في تصريح صحفي، "أننا نحقق في حادثة استهداف مطار السليمانية الدولي"، مشيراً إلى "أننا متحالفون مع قوات سوريا الديمقراطية منذ عام 2014، بهدف محاربة تنظيم داعش".

وأكد أن "قواتنا لم تتكبد أي خسائر مادية أو بشرية جراء استهداف مطار السليمانية الدولي".

وتابع "في السابع من نيسان أبريل، تعرض موكب القوات الأمريكية إلى استهداف بالقرب من السليمانية في إقليم كوردستان"، مضيفاً "كما تعلمون فإن القوات الأمريكية تتواجد في سوريا والعراق لمساعدة القوات المحلية بهدف مواجهة تنظيم داعش".

وأشار إلى أن "قواتنا لا تشارك في العمليات القتالية في العراق، بل مهمتها ترتكز على تقديم المشورة والتدريب للقوات هناك، كما أن هناك قوات تتبع لنا في سوريا تقدم يد العون والمساعدة لقوات سوريا الديمقراطية".

وشدد على أن "أهدافنا في كلا الدولتين هي القضاء الجذري على تنظيم داعش"، لافتاً إلى أن "القائد العام للتحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا يشرف على العمليات القتالية".

وفي السابع من أبريل نيسان الجاري، استُهدِف موكب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بمحيط مطار السليمانية، خلال لقائه بعسكريين أمريكيين، قالت وسائل إعلام محلية إنه هجومٌ تركي.

وقالت القوات الديمقراطية في بيان لها عقب الحادثة، إن عبدي كان متواجداً في المطار لحظة الهجوم.

في وقت قالت مديرية مطار السليمانية، إن انفجاراً وقع قرب سياج المطار تسبب باندلاع حريق، دون وقوع خسائر بشرية.