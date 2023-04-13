أربيل وبغداد تبحثان إنشاء عدد من السدود في الإقليم ضمن "استراتيجية موارد المياه"

أربيل (كوردستان 24)- ناقش وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب مع وفد من حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، تنفيذ عدد من السدود لحصاد المياه في الإقليم والجدوى من تنفيذها وفقاً لما أقر بالدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي والمعدة لغاية العام 2035.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية العراقية، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله استقبل في مكتبه، اليوم الخميس، وفد إقليم كوردستان بعضوية ممثل رئيس حكومة كوردستان بيوار خنسي، وعبد الرحمن خاني مدير عام السدود والخزانات في الإقليم، وكاروان صباح مدير عام الموارد المائية في الإقليم، وبحضور الوكيل الفني للوزارة، ومديري الهيئة العامة للسدود والخزانات، والمركز الوطني لإدارة الموارد المائية ومركز دراسات المنطقة الشمالية".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على تنظيم وتنسيق آفاق التعاون المشترك في مجال المياه مع إقليم كوردستان، في ضوء ما يشهده العراق من شحة مائية تؤثر على كمية ونوعية موارده المائية، وفي إطار السعي نحو إرساء الأمن المائي في العراق، وترشيد الاستهلاك وبما يتلاءم والمتطلبات الوطنية ذات الصلة".

وتابع البيان أن "الاجتماع ناقش أيضاً تنفيذ سدود حصاد المياه والجدوى من تنفيذها، وكذلك إنشاء الإقليم لعدد من السدود وحسب ما أقر وفقاً للدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي والمعدة لغاية 2035، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق العالي مع الإقليم في تشغيل منظومات السيطرة الخزنية، والاستفادة من الخبرات لدعم قطاع الموارد المائية في البلاد، في ضوء التوسع السكاني والذي يقابله نقص الواردات المائية".

وأكد وزير الموارد المائية العراقي، بحسب البيان، "أهمية التعاون الجاد والتواصل مع الإقليم، لتأمين المياه لكافة مستحقيها، كون إدارة ملف المياه مسألة إنسانية والمحافظة على تأمينها واجب وطني"، مؤكداً "سعي الوزارة جاهدة لتحقيقه، كما تم التطرق لمخاطر تلوث المياه وأهمية وصولها للمواطنين بنوعية جيدة حفاظاً على صحة المجتمع".

وشدد الوزير "على أهمية متابعة متحسسات الرصد الزلزالي على السدود وتحديثها تحسباً لأي طارئ"، داعياً "الوفد للمشاركة الفاعلة بمؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، والمزمع عقده في بغداد مطلع شهر أيار القادم، خاصة وأن الإقليم شريك مع الحكومة المركزية بإدارة ملف المياه داخلياً وخارجياً".

من جانبه "قدم ممثل رئيس وزراء إقليم كوردستان دعوة لوزير الموارد المائية لزيارة الإقليم، واللقاء بالمسؤولين، للتباحث في القضايا الهامة ذات الصلة بالواقع المائي، وتشغيل منظومات السيطرة واستمرار أعمال الصيانة لتلك المنشآت الخزنية".