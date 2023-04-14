الصدر يغلق حسابه في تويتر ويأمر بتجميد التيار الصدري عاماً كاملاً

أربيل (كوردستان24)- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الجمعة، تجميد التيار الصدري عاماً كاملاَ، فيما أغلق حسابه على موقع تويتر.

ونشر الصدر على موقع تويتر، " أن أكون مصلحاً للعراق ولا استطيع ان اصلح (التيار الصدري) فهذه خطيئة، وان استمر في قيادة (التيار الصدري) وفيه (اهل القضية) وبعض من الفاسدين وفيه بعض الموبقات فهذا أمر جلل".

وأضاف " فلذا اجد من المصلحة تجميد التيار اجمع ماعدا صلاة الجمعة وهيئة التراث و(براني السيد الشهيد) لمدة لا تقل عن سنة.. لاعلن براءة من كل ذلك امام ربي اولاً وامام والدي ثانياً".

وتابع الصدر "كما ويغلق مرقد السيد الوالد (قدس) الى ما بعد عيد الفطر على ان تنفذ هذه القرارات من هذه الليلة المباركة فوراً".

وختم الصدر تغريدته بالقول" فوالله قد سئمتهم وسئموني".

وفي تطور لاحق تم اغلاق الصفحة الخاصة بزعيم التيار الصدري على موقع تويتر، كما يظهر في حسابه الرسمي، كما تم اغلاق مرقد (السيد الشهيد الصدر، والمكتب الخاص بالصدر) أيضاً.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن صالح محمد العراقي المعروف بوزير القائد، قبل ساعات قليلة، إلغاء زعيم التيار الصدري إعتكافاً مفترضاً بمسجد الكوفة بسبب "اهل القضية".

ولم يوضح وزير القائد تفاصيل أكثر عن "الغاء الاعتكاف"، أو من يقصدهم بالتغريدة.