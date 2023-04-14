مسرور بارزاني.. جريمة الانفال لم تستهدف شعب كوردستان فحسب بل ضربت القيم الانسانية عرض الحائط

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الحكومة العراقية الى الوفاء بالتزاماتها في تعويض المتضررين وعائلات ذوي من ظلموا على يد النظام السابق، موضحاً أن جريمة الانفال لم تستهدف شعب كوردستان فحسب بل ضربت القيم الانسانية عرض الحائط.

وفيما يلي نص البيان

‎بقلوب يملؤها الحزن والأسى، نستذكر اليوم شهداء وضحايا حملات الأنفال سيئة الصيت، تلك الجريمة التي تعدّ واحدة من أبشع أساليب الإبادة الجماعية التي اقترفها النظام البعثي العراقي ضد الكورد والكوردستانيين قبل 35 عاماً وعلى مراحل متعددة، إذ اقتاد خلالها آلاف المدنيين الأبرياء العزّل من مختلف مناطق كوردستان وقُراها، قبل نفيهم ودفنهم وهم أحياء في صحاري وسط العراق وجنوبه، وما زال الكثيرون في عِداد المفقودين ومصيرهم مجهولاً.

‎لقد شكّلت جريمة الأنفال إبادةً وحشيةً لم تستهدف شعب كوردستان فحسب، بل ضربت كل القيم الإنسانية والأخلاقية عرض الحائط، وللأسف لا تزال التداعيات والتبعات الشاملة لهذه الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية، قائمة، ولم تندمل جراحها إلى الآن.

‎وبينما نحيي هذه الذكرى المحزنة، وهي جزء من سلسلة جرائم اقترفت بحق الشعب الكوردستاني، فإننا ندعو الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والدستورية في تعويض المتضررين وعائلات وذوي من ظلموا على يد النظام العراقي السابق، تعويضاً مستحقاً ومنصفاً، ومساعدة حكومة إقليم كوردستان من أجل تقديم أفضل الخدمات لعوائل الشهداء الأكارم وبما يليق بها.

‎في الذكرى الأليمة لحملات الأنفال، ننحني إجلالاً وإكباراً لشهداء كوردستان ومؤنفليها، وستظل ذكراهم في وجداننا خالدة مُخلدة.

‎مسرور بارزاني

‎رئيس حكومة إقليم كوردستان

2023/4/14