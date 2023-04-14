الأنواء: أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواءً صحوةً وارتفاعاً بدرجات الحرارة

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليومي السبت والأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية ،أما في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وتابع أن"الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".