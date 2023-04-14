سیاسة

وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين: جريمة الانفال كانت مؤامرة ضد الشعب الكوردي

author_image مظفر مزوري
کوردستان حكومة إقليم كوردستان وزارة الشهداء والمؤنفلين جريمة الانفال الشعب الكوردي الانتفاضة

أربيل (كوردستان24)- أوضح وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين أن جريمة الانفال كانت مؤامرة ضد الشعب الكوردي، في كلمة له في ملتقى خاص بجريمة الانفال في الذكرى الخامسة والثلاثين لتلك الجريمة.

وقال عبدلله حاجي محمود وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين خلال مشاركته في كلمته "إن حملات الأنفال كانت تهدف إلى تقويض هوية وإرادة الشعب الكوردي".

وأضاف "ان النظام البعثي البائد، دمر العديد من القرى ثم جمع أهالي تلك القرى في المعسكرات بهدف التخلص منهم وتدمير ثقافة شعبنا وبيئته ولغته وإبادته بالكامل".

وأشار عبدالله حاجي محمود الى أنه "بعد ثلاث سنوات من حملات الانفال، انتفض شعب كوردستان ضد النظام البائد، وأنهوا القمع البعثي في كوردستان".

وتطرق وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين الى قرار محكمة الجنايات العليا العراقية، مشيراً الى أنه "بعد عدة جلسات في قضية الانفال في 24حزيران 2007، توصلت المحكمة الى قرار الاعتراف بحملة الانفال على أنها إبادة جماعية وأمروا بمعاقبة الجناة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف